ДЮРДЬОВ – Нєшка у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове ше отрима промоция трох кнїжкох – Правопис руского язика зоз правописним словнїком, авторох мр Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейси, Словнїк компютерскей терминолоґиї, автора проф. др Михайла Фейси и Мала история Руснацох, автора проф. др Ивана Попа.

Промоция почнє на 19 годзин, а шицки заинтересовани поволани же би пришли.

