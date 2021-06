НОВИ САД – Тогорочни 20. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка будзе отримани нєшка у Руским културним центру у Новим Садзе.

Креативни роботнї починаю на 17, а музично-сценска програма на 19 годзин.

Фестивал помогли Министерство за културу Републики Сербиї и Город Нови Сад-Городска управа за културу.

