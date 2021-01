Нєшка у Ґосподїнцох мированє

ДЮРДЬОВ – Найрадоснєйше християнске швето, Рождество Христово у грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох преславене святочно.

Стреду, 6. януара, на Вилїю Всеночне було на 16 годзин, служел го о. Михаил Холошняй и теди, по Служби шицким присутним и вирним винчовал Крачун. Вчера, 7. януара, на перши дзень Крачуна Служба Божа була на 12 годзин, а на тельо будзе и нєшка, 8. януара, на други, як и ютре, 9. януара, на треци дзень Крачуна. Нєшка у Служби будзе и Мированє.

Вчера, на перши дзень Крачуна о. Михаил Холошняй на Служби шицким присутним пречитал крачунску винчованку владики кир Георгия Джуджара. У нєй написане и же понад два тисячи роки нас оддалює од Рождества Христового. Тота подїя нє остала у прешлосци, алє є актуална и нєшка, и будзе актуална покля будзе исновац наш швет.

