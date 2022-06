РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 18. юния з початком на 8 годзин, будзе орґанизована уж традицийна роботна акция чисценя базену, а поволани шицки волонтере же би участвовали.

Роботну акцию орґанизує Месна заєднїца Руски керестур у сотруднїцтве зоз ОШШ „Петро Кузмяк”, Добродзечни огньогасним дружтвом и ЗСР „Коляк”.

