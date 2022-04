Нєшка Шветли вовторок, ютре дзеци иду до Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка треци дзень Велькей ноци, або Шветли вовторок. Богослуженя тє. Служби Божо буду на 9 годзин, дзецинска на 11,30 и вечарша на 19 годзин.

Вчера на други дзень Пасхи, на шицких Службох Божих було и мированє и було окреме вельо дзеци.

Наютре, на шветлу стреду, за виронаучни дзеци шестри Служебнїци орґанизую Емаус до Водици, на спомин євангелскей подїї кед ученїки на драги до Емаусу стретли воскреснутого Исуса.

Програм почина на 10 годзин у катедралней церкви, а вец шицки вєдно школяре рушаю до Водици на бициґлох. Там програма будзе тирвац до 16 годзин, та зоз собу треба вжац сендвич за полудзенок.

