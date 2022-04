РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая нєшка Шветли пондзелок, други дзень Велькей ноци. Служби Божо буду на 9, дзецинска на 11,30 и вечарша на 19 годзин. На шицких Службох будзе и мированє.

Вчера, на перши дзень Пасхи, вирни швето преславели найсвяточнєйше на Литурґиї на 10 годзин хтору предводзел наш владика Георгий Джуджар з домашнїма священїками парохом о. Владиславом Варґом и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом. А всоботу на 20 годзин вони служели и Всеночне зоз Пасхалну утриню.

Вчера на Служби Божей Євангелски виривок шицки вони читали на вецей язикох, од церковнославянского, руского, греческого, українского, латинского и горватского, а вец владика Георгий у казанї шицким повинчовал Пасху, швето над шветами.

Владика у казанї наглашел же Исус зоз свою шмерцу на крижу и воскрешеньом даровал и нам спашенє за вични живот, алє же бизме го и здобули, мушиме дац свою часц и рушиц по Исусовей драги любови.

На концу Служби парох о. Варґа привитал владику, конзулку з Амбасади України у Беоґрадзе и шицких парохиянох и їх госцох, и тиж повинчовал вельконоцни швета и пожадал цо скорейши мир у України.

По Служби у церковней порти отримане и традицийне пошвецанє паскалних кошаркох и велького числа присутних домашнїх и їх госцох.

Служба Божа и пошвецанє паскох вчера пополадню на 16 годзин були и у манастире Исусових малих шестрох на Циґлашоре.

Єден з вельконоцних обичайох то и облїванє, та ше нєшка облїва дзивчата, дзивки и жени, а наютре вони облїваю хлапцох, леґиньох и хлопох.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)