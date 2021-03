Нєшка Шветови молитвови дзень

НОВИ САД – Нєшка на 17 годзин на Фейсбук профилу Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла будзе директне преношенє заєднїцкей молитви з нагоди Шветового молитвеного дня.

Централна молитва ше у Новим Садзе отримує кажди рок у другей заєднїци. Вона 2014. року отримана у церкви Святих апостолох Петра и Павла, а того року отрима ше у просторийох Екуменскей гуманитарней орґанизациї у Новим Садзе, а участвовац у нєй, уж традицийно, буду и нашо парохиянки.

Тото збуванє годно провадзиц и на тим ЛИНКУ.

