РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка заповедане швето Непорочне Зачатиє Пречистей Дїви Мариї, а того дня будзе и Крачунска споведз.

З тей нагоди приду споведац и паноцове з других наших парохийох, на шицких Службох Божих котри буду на 8, 10, 15 и 17 годзин.

Домашнї парох о. Владислав Варґа поволал шицких парохиянох же би вихасновали тоту нагоду и зоз св. Споведзу и Причасцу ше пририхтаli за найрадоснєйше швето Рождество Исуса Христа – Крачун.

