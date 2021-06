Нєшка швето Петра и Павла

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре нєшка пада швето верховних апостолох св. Петра и св. Павла.

Швето будзе означене на Службох Божих у катедралней церкви на 8 и 19 годзин, а велька Служба на 10 годзин будзе у Водици.

Петро апостол хторого Исус першого вибрал и поставел го як фундамент своєй Церкви на жеми, понеже мено Петро значи стина, док Павло зоз найвекшого прешлїдователя перших християнох постал апостол котри християнску виру найвецей преширел по тедишнїм познатим швеце.

Нєшка шицким особом котрим мено Петро лєбо Павло, Церква слави имени дзень.

