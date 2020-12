Нєшка швето св. оца Миколая по юлиянским календаре

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ – У векшини парохийох нашей Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре нєшка ше означує швето Миколая архиепископа, чудотворца хтори умар 6. децембра 343. року, а бул епископ у Мири Ликийскей у Малей Азиї у тедишнїм Римским царстве, а нєшкайшей Турскей.

По нєшкайши днї св. Миколая почитує цала вселенска церква як чудотворца, бо з його мощох нєпреривно чече миро. Почитує ше го и як велького дарователя худобних, защитнїка морякох, як и защитнїка велїх городох, Русиї и Греческей.

Миколайов дзень ше преславює и як швето дзецох хторим ше пририхтує дарунки, а по наших парохийох ше пририхтує и пригодни програми.

