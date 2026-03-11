ДружтвоРутенпресТексти

Нєшка ше оглаша сирени

автор С. Саламун
автор С. Саламун

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель обвисцела гражданох же нешка, стреду 11. марца на 12 годзин будзе тестиранє системи за явне узбуньованє.

Сирени ше оглаша зоз емитованьом єднакого тону, як за конєц опасносци, у тирваню од 60 секунди.

