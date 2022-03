ШИД – У сали Културно-образовного центра нєшка почнє Општинска смотра рецитаторох, а першого дня ше буду змагац школяре од пиятей по осму класу основних школох.

На пияток од 9 годзин ше перше буду змагац школяре од першей по штварту класу основней школи, а од 13 годзин штредньошколци.

Як за Рутенпрес гварела орґанизаторка културних активносцох КОЦ Нада Рудич, нєт приявених рецитаторох хтори би рецитовали по руски.

