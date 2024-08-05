Нєшка Шнїгова Мария, ютре Преображенє Господнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка ше у парохиї св. оца Миколая означує Шнїгова Мария. Служба Божа будзе рано на 7 годзин у церкви, а у Водици на 18 г. У церкви на 19 годзин будзе Саночне.

Нєшка до Керестура приходза 36-еро млади з паноцом зоз Нємецкей до Водици у котрей буду ноцовац и останю и за Преображенє. Вони першираз приходза до нашей Водици.

Ютредзень, на вовторок 6. авґуста, у нашей парохиї ше означи Швето Преображенє Господнє. Служби Божо буду у церкви на 8 г и вечарша на 19 годзин, а на 10 годзин у Водици будзе ше пошвецац овоц.