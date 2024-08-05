Вирски животРутенпресТексти

Нєшка Шнїгова Мария, ютре Преображенє Господнє

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 7 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка ше у парохиї св. оца Миколая означує Шнїгова Мария. Служба Божа будзе рано на 7 годзин у церкви, а у Водици на 18 г. У церкви на 19 годзин будзе Саночне.          

Нєшка до Керестура приходза 36-еро млади з паноцом зоз Нємецкей до Водици у котрей буду ноцовац и останю и за Преображенє. Вони першираз приходза до нашей Водици.

Ютредзень, на вовторок 6. авґуста, у нашей парохиї ше означи Швето Преображенє Господнє. Служби Божо буду у церкви на 8 г и вечарша на 19 годзин, а на 10 годзин у Водици  будзе ше пошвецац овоц.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нова кнїжка Силвестера Д. Макая

На соботу будзе журка „Aloha summer”

Огньогасци орґанизовали друженє за дзеци

Була Служба на Текийох

Найвекшу потримовку мала од найблїзших