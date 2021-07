Нєшка Яна по юлиянским календаре

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Нєшка по юлиянским календаре швето Рождество Йоана Хрестителя – Яна, хторе у наших парохийох хтори ше ровнаю по юлиянским календаре будзе означене з богослуженями, а у Будисави, у филияли новосадскей парохиї, и у Змаєве, у филияли нововербаскей парохиї то и храмове швето – Кирбай.

Йоан Хреститель єдини святи чийо ше родзенє слави як швето. Бул родзина Исусови Христови, котрого покресцел на рики Йордан и нависцовал його дїлованє. Жил у пустинї, наказовал о приблїжованю Царства нєбесного, поволовал на покуту и пременку у живоце.

У наших церквох на ше тото швето пошвеца польске квеце и модлї за благослов за кажде обисце дзе ше положи тот венчик котри, вєдно зоз молитвами домашнїх и їх добрима дїлами, чува кажде обисце нє лєм од злого, алє и дава окреме чувство Божей присутносци у їх живоце.

