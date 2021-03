Нєшка 17. схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Порядна 17. схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана нєшка, а на нєй перше буду потвердзени мандати одборнїком, односно преставанє мандатох, а будзе вибрани и нови предсидатель Скупштини општини.

Потим на дньовим шоре будзе и розправа о дополнєньох и вименкох буджету за 2021. рок, як и Звит екстерней ревизиї о буджету за 2020. рок. Посланїки буду гласац и о Одлуки за оцудзенє даскельо нєрухомосцох зоз явней власносци, як и о порушованю поступка оцудзованя вецей нєрухомосцох.

На дньовим шоре и вименка Кадровского плану Општинскей управи, потим и розпатранє звиту Кризного штабу за позарядово ситуациї з 2020. року.

Попри тих точкох, будзе вибрани и нови член до Општинскей ради, розришени и меновани члени у роботних целох СО Кула, члени надпатраюцих одборох явних подприємствох и установох, вибор директорох явних подприємствох и установох котрим снователь Општина Кула, як и розришенє и вибор нового члена Кризного штабу.

