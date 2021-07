Нєшка 19. схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка за 10 годзин заказана 19. порядна схадзка Скупштини општини Кула у велькей сали локалного парламенту, а на дньовим шоре 19 точки.

Одборнїки, медзи иншим, буду розправяц о Одлукох о: вименкох и дополнєньох Одлукох о Буджету Општини Кула за 2021. рок, о консолидованим Закончуюцим рахунку буджету Општини за 2020, о вименкох Одлуки о символох Општини Кула и їх хаснованю, о финансийней потримовки фамелийом з дзецми и злєпшаню условийох за задовольованє потребох дзецох при образованю и воспитаню.

На дньовим шоре буду и Одлуки о явно-приватним партнерстве за длугорочне випоручованє цеплотней енерґиї зоз ґасових котлох у 10 явних обєктох општини, о утвердзованю назвох улїцох на териториї општини, розпатранє Звита о роботи установох чий снователь Општина и даванє согласносци за Програму їх роботи за 2022. рок и други теми.

