Нєшка XI схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала XI схадзку локалного парламенту котра будзе отримана нєшка, 9. септембра.

За схадзку предложени дньови шор зоз седем точками о котрих одборнїки буду розправяц. Медзи предложенима точками и Звит о запровадзених виберанкох за совити месних заєднїцох и утвердзених резултатох вибору членох совитох месних заєднїцох у општини Вербас, Предклад одлуки о усвойованю Информациї о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з Програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас, як и Звит о роботи Надпатраюцого одбору Апатикарскей установи Вербас.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 10 годзин.

