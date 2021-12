ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала за нєшка, 23. децембер, XIII схадзку локалного парламенту. То остатнє зашеданє СО Вербас у тим року, а розпатрац ше будзе општински буджет за 2022. рок.

За схадзку, котра будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас з початком на 10 годзин, предложени дньови шор зоз 46 точками.

