ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала по наглим поступку за нєшка, 10. фебруарa, XIV схадзку локалного парламенту.

За схадзку предложени дньови шор зоз трома точками. Медзи иншим, одборнїки буду розправяц о Предкладу одлуки о розришеню и менованю членох и заменїкох членох Општинскей виберанковей комисиї општини Вербас у стаємним составе.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 13 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)