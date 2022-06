Нєшка XVI схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала за нєшка, 30. юния, XVI схадзку локалного парламенту.

За схадзку предложени дньови шор зоз 13 точками. Медзи иншим, одборнїки буду розправяц о Предкладу одлуки о закончуюцим рахунку буджету општини Вербас за 2021. рок, о Предкладу Дїловнїка о вименки и дополнєню Дїловнїка Скупштини општини Вербас, як и о Предкладу одлуки о усвойованю информацийох о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас за период од 1. януара по 31. марец 2022. року.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 10 годзин.

