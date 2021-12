Нєшка XXI схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Нєшка, 7. децембра, з початком на 10 годзин будзе отримана порядна XXI схадзка Скупштини општини Кула, а на дньовим шоре лєм три точки о котрих буду гласац одборнїки.

Перша точка дньового шору будзе предклад Одлуки о запровадзованю медзиопштинского сотруднїцтва Городу Зомбор и општинох Кула, Оджак, Апатин и Бач, з чим предвидзене снованє Реґионалного центру за управянє зоз одпадом Ранчево.

Потим шлїдзи прилапйованє Одлуки о оцудзеню єдней нєрухомосци у Червинки котра у власносци Општини Кула, а ту и єден предклад Заключеня о двойнїстей явней функциї.

