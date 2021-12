Нєшка XXIII схадзка СО Кула

КУЛА – XXIII по шоре, схадзка СО Кула будзе отримана нєшка, з початком на 10 годзин у велькей сали општинского будинку. На дньовим шоре буду преважно точки з котрима ше зводза конєчни рахунки у тим року и розпочина планованє идуцого року.

Пред одборнїками будзе предклад Одлуки о буджету општини Кула за 2022. рок, Звит о вивершеню Одлуко о буджету Општини за перши три квартали чечуцого року, а потим и Кадрови план Општинскей управи.

Надалєй плановане предлужиц зоз розпатраньом звитох о роботи за прешли 2020. рок установох котрим општина снователь – Спортски центер општини Кула, Туристична орґанизация општини Кула, ПУ „Бамби” за чечуци 2020/2021. школски рок, як и план за идуци 2021/2022. рок.

Плановане дац потвердзенє и на плани дїлованя явних комуналних подприємствох „Комуналєц” Кула, „Водовод” Червинка, „Роботнїк” Сивец, „Руском” Руски Керестур, „Пречисцовач Вербас-Кула” Вербас.

Буду представени и плани роботи за 2022. рок Спортского центру општини Кула, Туристичней орґанизациї и Центру за социялну роботу. Потим План роботи за идуци рок Штабу за позарядово ситуациї, як и согласносц на контракт о стаємним длугорочним випоручованю цеплотней енерґиї зоз новоинсталованих кондензацийних котлох на ґаз у 10 явних обєктох општини Кула.

Пред сам конєц схадзки буду розришовани кадрово питаня – розришенє и менованє предсидателя и членох роботних целох при СО Кула, преставанє мандату, розришенє и менованє предсидателя и нових членох надпатраюцих и управних одборох явних подприємствох и установох, як и преставанє мандату директора ЯКП Руском з Руского Керестура и менованє о.д. на тоту функцию.

