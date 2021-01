ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї того року нє будзе означене по потерашнєй традицийней орґанизациї подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох у Дюрдьове, пре почитованє епидемиолоґийних мирох.

На нєдзелю, 17. януара, у Дюрдьове на 12 годзин почнє святочне поставянє трох заставох. Перше на будинку Месней заєднїци, потим Рускей школи и на будинку КУД „Тарас Шевченко”.

У Ґосподїнцох святочна програма того року нє будзе отримана.

