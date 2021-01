КОЦУР/ВЕРБАС – Пре хвилькову епидемиолоґийну ситуцию и почитованє предписаних мирох, Националне швето Руснацох у Републики Сербиї того року нє будзе означене анї у Коцуре зоз святочну програму по потерашнєй традицийней орґанизациї.

На нєдзелю, 17. януара, на будинку Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре будзе поставена застава.

У Вербаше, у КПД „Карпати”, святочна програма з нагоди Националного швета Руснацох тиж нє будзе отримана.

