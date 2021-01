РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна Скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох того року нє будзе на свой порядни час, першу нєдзелю коло швета Богоявлєня, а нє будзе анї традицийни Майсторски бал.

По словох предсидателя Здруженя Владимира Емейдия, тоти подїї нє буду отримани пре познату ситуацию зоз епидемию, а чи буду отримани познєйше, док ше годно пре условия, члени Здруженя буду начас поинформовани.

