Нє лєгко процив Кулянцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Приятельске стретнуце пионирох и когуцикох Фодбалского клубу (ФК) „Русин” процив ФК „Кула” отримане внєдзелю 30. януара, у Спортскей гали у Руским Керестуре, на хторим одбавени штири змаганя.

У першим змаганю младша ґрупа когуцикох, дзеци народзени 2013. и 2014. року, процив своїх парнякох з Кули одбавели нєришено 0:0, а у другим змаганю, наступели дзеци народзени 2011. и 2012. року, хтори страцели з резултатом 0:3.

Младша екипа пионирох, хтора була составена зоз дзецох народзених 2010. року, страцели од своїх парнякох з Кули з резултатом 2:7, док старши пионире, народзени 2009. року, поражени зоз 2:5.

За Русинових когуцикох наступели – Колошняї, Сивч, Зелич, Гарди, Фейди, Бошкович, Тони Надь, Иван Надь, Виславски, Еделински, Виславски, Пап, Фаркаш, Плавшич и Цвайґ.

За пионирох наступели – Орос, Драґутинович, Виславски, Стойков, Гарди, Макаї, Сопка, Будински, Фаркаш, Малацко, Надь, Фа, Чизмар, Штранґар и Гарди, а ґоли дали Штранґар и Малацко.

Судия на стретнуцу бул Мирослав Накич, а тренере – Зденко Шомодї, Деян Йолич и Сани Колошняї. а ґоли дали – Стойков и Фа.

У наиходзацих двох мешацох, по 1. април, млади русиновци у Спортскей гали одбавя змаганя зоз ище штирома клубами, а у опциї – Гайдук зоз Кули, реванш зоз Сивцом и Вербасом, потим ФК „Сут’єскаˮ зоз Бачкого Доброго Поля, а у догварки и стретнуце зоз фодбалерами зоз Змаєва и Коцура.

