Нє лєм на Кирбай, алє и пред Кирбайом, було святочно

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 8. мая, после нєдзельовей вечаршей Служби Божей, традицийного майского молебену до пречистей дїви Мариї котри ше модлї после нєй з вирнима, збуло ище єдно святочне збуванє.

Богослов Ярослав Варґа од владики кир Георгия Дджуджара приял нїзши чини, у присустве керестурского пароха о. Владислава Варґу, источашнє и оца богослова, коцурского пароха о. Владислава Раца, о. Платона Салака, ЧСВВ зоз Кули, капеланох керестурских о. Владимира Шанту и о. Владимира Медєша, як и числених вирних.

После того святочного чину служене Саночне наиходзацого швета преношеня мощох св. о. Миколая.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)