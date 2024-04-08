НЄ ЛЄМ ОБОВЯЗКИ, АЛЄ И ДРУЖЕНЄ

Цо робя огньогасци и и яки схопносци огньогашец муши мац, опитали зме ше Тадийови, Маркови И., Маркови К., Стефанови, Урошови, Лазарови, Мартинови, Вукашинови и Алекови, хтори свой час пошвецели праве тому гуманому занїманю.

Каждей соботи дополадня, млади огньогасци у Добродзечним огньогасним дружтве (ДВД) у Руским Керестуре, уча о велїх важних стварох – о тим як випатра огньогасни камион, хтора опрема ше у нїм находзи, о специялним облєчиве, о швидким реаґованю кед сцигнє вистка же даґдзе вибухнул огень, потим о тим як треба тримац черево, алє и як ше роби у тиму. Дознали зме од нїх ище вельо хасновити ствари. Даєдни сце и сами годни пречитац, а найлєпше будзе кед ше им и сами приключице.

До ДВД почали ходзиц так же их поволали родичи, бо и сами були огньогасци, лєбо пайташе. А хлапци наисце робя як права екипа. И знаю: скорей як цо ше почнє ходзиц гашиц прави огнї, муши ше научиц цо вецей о опреми и одредзених поступкох.

-Перше нас командир Йоаким Рац Фунзи учел о тим яки єст черева, разделници и други важни ствари цо ше учи на початку. То тирвало досц длуго, бо без того нє мож. Тераз зме уж почали ходзиц и на прави вежби гашеня огня, залїваме древа по валалє и друге – приповеда Тадия.

Марко гвари же вони о огньогасним камиону и опреми почали учиц дас пред роком. Алє и о велїх других стварох. Наприклад о файти огньох и як ше их гаши.

Хлапци уж научели и же Руски Керестур подзелєни до штирох реонох, цо огньогасцом барз важне знац.

-Кед дахто навола, хто приявює огень, ми мушиме знац точну улїчку и число, и вец знаме у хторим реону гори, и там идзе камион – гвари Стефан.

ЯК ШЕ КАПЧА ЧЕРЕВА

Од малдих огньогасцох зме дознали и же єст вецей файти черева, од найценших по найгрубши, и вони маю свой знак – А, Б, Ц, Д. Хторе ше черево кеди хаснує и по хторим шоре ше их капча, то наисце треба научиц и добре запаметац, бо кед ше придзе на место дзе вибухнул огень, нєт кеди роздумовац.

-Б черево ше кладзе на млазницу на камион, вец ше кладзе разделницу на хтору ше з єдного боку приключує Б черево, а з другого боку три Ц черева, а на нїх мож ище два, так же би ше черево могло предлужиц – потолковали хлапци.

На самим камиону находзи ше и топ хтори ше хаснує за закрица, древа або кед огень вибухнул барз високо. Гваря же вон барз моцно вируцує воду. Єст и длугоки циви, хтори ше волаю кертици, хтори гаша поджемни огнї. Кед гори трава, або жирячка, вец ше зоз алатом цо здабе на металну метлу гаши таки огень, дознали зме од нїх.

Опрему хтору ше хаснує муши ше поряднє умивац же би була порихтана за наиходзацу интервенцию. Так опрема будзе и длужей тирвац.

ЯКИ ПРИКМЕТИ МУШИ МАЦ ОГНЬОГАШЕЦ

Шицки хлапци, як єден, гваря же перше треба любиц людзох и жадац им помогнуц. Потим треба буц психично и физично порихтани за тоту роботу, треба поряднє ходзиц на годзини, нє шме ше буц себични и треба знац робиц у тиму.

Виволали нам прецо ище важне робиц як екипа – кед ше гаши огень, вода у череву под барз вельким прициском, та кед би го двоме нє тримали, черево би ше преламало и вода би престала чуриц. Прето важне же би кажде знал свойо место и роботу у гашеню огня.

У огньогастве прето єст и вецей улоги: водни, цевни, навални, курир, строяр и командир. Тоти улоги додзелєни по тим як ше капча черева, односно хтори огньогашец за хторе черево задлужени, як и по роботох за хтори су задлужени.

Млади огньогасци, после наученей теорийней часи, покладаю тести. За тото ше треба пририхтовац, алє з добру дзеку и упартосцу, а у добрим дружтве, шицко лєгчейше научиц.

-Потераз нє було вельо заинтересовани дзеци за огньогасцох, бо ше на початку досц учи теорию. Кед зме почали вежбац, вец и други сцели присц, алє нє мож прескаковац крочаї. Ми поволуєме и других най приду ґу нам, и наздаваме ше же нас будзе вецей, бо без огньогасцох нє може витримац анї єдно место – закончую друженє керестурски млади огньогасци.

ОПРЕМА Кажди огньогашец муши мац свою опрему котра го защици од огня и рижних ґазох хтори ше випарюю. -кациґу -шмати -чижми -рукавици Попри тим, у самим камиону єст и шекерки и други алати хтори огньогасцом можу требац у гашеню огня, лєбо ратованю покалїчених.