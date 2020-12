Нє одвитовац на интернет празновирє

„Помодлї ше, пошлї тото на 20 имейл адреси и сцигнє ци благослов.ˮ „Кед вериш до Бога прешлїдз тото порученє далєй.” „Нє претаргуй тот ланєц, бо ци ше случи нєщесце.ˮ Таки порученя доставаме прейґ дружтвених мрежох, имейлу, Виберу… Християн єдноставно треба же би их иґноровал.

Кед ше „инстант” интернет релиґийним поруком дава одредзену важносц и прешлїдзує их далєй, як наглашел о. мр Дарко Рац, протоєрей ставрофор, доходзи ше до гриха суєверя, празновиря, а зна же Бог нє функционує на принципу ґомбички хтору ше прицишнє и одредзени ствари у живоце ше пременя. Вира чловекова ше манифестує у його дїлох, динамична є и нє функционує на „гокус- покус”.

Кед претаргнєш ланєц таких порукох, шлїдуюци дзень ци нє будзе нїяким концом, анї лєпши, анї горши. Анї ше нє збогациш, анї нє достанєш награду, анї ци ше нїч зле нє случи. Но, свидоми зме же таки ланци порученьох до одредзеней мири застрашую людзох, та и велї вирнїки ше го боя претаргнуц, праве прето же нє жадаю страциц Божи благослов.

ТРЕБА ШЕ ТРИМАЦ ВИРИ И ПРАВДИ

– Дахто можебуц таки ланєц порукох нє жада претаргнуц прето же му го послал приятель, та го прешлїдзує далєй – гвари о. Дарко Рац. – Вшелїяк, Церква учи же ше у шицким, та и у тим, мушиме тримац вири и правди, без огляду на шицко.

Особи хтора посила таку поруку, кед є вирнїк, треба ше опитац же чи позна достаточно науку Церкви хторей припада. Бо и вона сама жертва празновиря хторе барз розширене на наших просторох, пре вирску нєпоученосц, слабу виру, пре страх од „злих силох”, або страх и од Бога хтори ю, дума себе, покаре кед нє прешлїдзи порученє – толкує о. Рац.

КЕД ШЕ ПРЕТАРГНЄ ЛАНЄЦ ПОРУКОХ, НЇЧ ШЕ НЄ СЛУЧИ

По його словох, Церква нас поучує же ше прейґ таких ланцох, претаргуюци их, нїч ше нє случи. Прешлїдзуюци их далєй, ми лєм идземе процив „здравого розума”, и нажаль, указуєме же ше нє притримуєме Божого Слова и науки Церкви и заповидох Божих.

– Здогаднїме ше же перша заповид Божа нам гвари: „Я Господь Бог твой, нє май других богох крем мнє”. У змисту словох „нє май других богох” висловена и забрана давац чесц и кланяц ше другим богом. А у Катехизму Католїцкей Церкви под числом 2110 и „фалшива” релиґия и превершена релиґия, то фалшиви бог.

Окрем того, празновирє и застранєни релиґийни чувства, при хторих ше на Бога патри як на дакого хто зоз чаривну палїчку риши ствар, же то преувелїчованє, бо тот хтори то посила, посила у добрей намири, алє Катехизем Католїцкей Церкви ясни и гвари же „добри намири” можу закончиц на жаданю „же би ше запановало над часом, историю и людзми”, а то шицко „процивслови даваню чесци, т. є. чествованю и почитованю, вєдно зоз страхопочитованьом претканим з любову, хторе зме длужни самому Господу Богу” (зоз Катехизма Католїцкей Церкви число 2116) – прекоментаровал о. Дарко.

НЄ ШМЕ БУЦ УСЛОВЙОВАНЯ

– Гоч нє сцеме судзиц и розсудзовац о намири приятеля котри нам послал тоту поруку, кед зме вирни, вшелїяк го треба опомнуц и наглашиц му же ше ту роби о погришним и гришним чину. Без огляду же змист поруки хтору ше посила духовни и молитвени, вон нє шме буц условени зоз дальшим посиланьом.

Прето як вирнїк, кед таке достанєш, треба же би ши претаргнул таки ланєц порукох и же би ши опомнул того од кого ши то достал. Кед так поступиш, велїм помогнєш же нє буду знємирени зоз такима празновирнима поруками и поробиш добре дїло спрам свойого ближнього у вири – поучел о. Дарко Рац.

МОЖЕ БУЦ ДОБРА ТЕМА ЗА НАСТАВУ

Вироучителька зоз Коцура Ксения Бесерминї, хтора преподава виронауку у основней школи, у нїзших и висших класох, гвари же тоту тему о релиґийних интернет порукох окреме нє розпатрала зоз школярами.

– З мойого искуства, людзе хторих познам нє реаґую на таки интернет поруки, то приписую празновирю. То людзе и церковни и нєцерковни, односно баржей лєбо менєй церковни, углавним Руснаци.

Таки порученя уж и нервираю людзох, лєбо думаю же то глупе, бо их доставаю на „клик”. Дакеди, так повесц давно, кед сом була дзеци, посилало ше писма, и шицко то було можебуц и векша робота. Тераз ше поруки посила, достава и чера у хвильки.

З моїма школярами зме подробнєйше о тим нє бешедовали, а думам же би то могла буц и добра тема за розпатранє, можебуц уж тераз у другим полрочю.

Мойо особне видзенє ґу тому шицкому же ше ту прицагує увагу зоз сличками, наприклад – кед видзиш обращик Исусов, зроб тото и тото. Медзитим, Исус нє лєм на образчику, алє є у живоце, у Святим писму, у Його словох, у одношеню ґу ближнїм. Сличка сама по себе, так интонована, зоз препорученьом и вимогу о єй дальшим посиланю, нє ма значенє и духовну вредносц за християна – гварела Ксения Бесерминї.

ВРАЧАНЄ ТО ГРИХ

– Врачанє, маґия, свидоме почитованє идолох, спиритизем, сотонизем, то чежки грихи хтори треба керовац и обовязно ше з нїх треба споведац. Церква нас учи же у стварох нашей терашньосци, алє и прешлосци и будучносци, вирнїк ше муши уповац на Господа Бога и лєм на ньго. Придац ше до рукох Божих, Його провидинию и ласки. Так же цалком празновирно вериц же кед нє пошлєме поруку, молитву, лєбо уж цо, 20 приятельом, Бог нас покаре, лєбо процивно, кед пошлєме, та нас поблагослови. Таке одношенє, як вирнїком, нам забранєне и процивслови ше зоз почитованьом Господа Бога – наглашел о. мр Дарко Рац.

(Опатрене 45 раз, нєшка 45)