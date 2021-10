Нє тримац шицки вайца у истей кошарки

После вецей деценийох, НВУ „Руске слово” викасало рукави и лапело ше до ушорйованя своїх архивох. У тим нам найвецей помогли вредни руки младих волонтерох, на чолє зоз Любицу Няради и Туристичним здруженьом Руски Керестур, котри того лєта орґанизовали, концом юлия и початком авґуста, Младежски волонтерски камп у Руским Керестуре у будинку бувшей друкарнї, дзе тераз архива НВУ „Руске слово”.

Архиву у НВУ „Руске слово” зме почали приводзиц до шора насампредз пре нас самих и снованє Документацийного центру НВУ „Руске слово”, котри формовани як явна архива з нагоди 75-рочнїци нашей Установи. Медзитим, ушоренє архиви у медзичаше постало и законска обовязка пред державу и тот процес ушореня административней документациї ище вше тирва.

Цо ше дотика архиви старих виданьох, у новинох „Руске слово” вецей раз обявена оглашка же звишки виданьох и рочнїкох подаруєме установом и поєдинцом, котри порихтани скарбовац руски друковани виданя зоз НВУ „Руске слово”. Главна девиза була – „нє класц шицки вайца до єдней, истей кошарки”. А то значи же зме видзели же иснує одредзени ризик кед би ше дацо случело у архиви НВУ „Руске слово”, була би висцерана єдна часц скарбу и прешлосци Руснацох. А причини за бриґу єст – на другим поверху под стреху просториї премакаю, обєкт дозрети за реновиранє шицких файтох. Ми би го цо скорей сцели напущиц и почац свой самостойни живот даґдзе у даєдним з обисцох у центре Руского Керестура…

Тераз єст шейсц места дзе розпоредзени комплети рочнїкох новинох, часописох и других виданьох НВУ „Руске слово”, а то два у Документацийним центре НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и Руским Керестуре, треци у Националним совиту рускей националней меншини, штварти у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, пияти у Народней библиотеки Кула – оддзелєню у Руским Керестуре и шести у библиотеки Матици сербскей у Новим Садзе.

Явяли ше нам на оглашку велї людзе же бизме нє роздавали лєм так виданя, алє направели руску библиотеку. Одвитовали зме им же ше скорей у НВУ „Руске слово” охабяло и до 40 прикладнїки зоз каждого виданя, прецо архив у Керестуре бул преполнєти. НВУ „Руске слово” ма уж свою архивну библиотеку, а библиотекарску лиценцу за чуванє кнїжкох ма Завод за културу войводянских Руснацох, котрим зме у тим ушорйованю подаровали на дзешатки кнїжки.

Скоро 80 кнїжки зме подаровали просвитним роботнїком и членом Дружтва за руски язик, литературу и културу, коло 40 Валерийови Падякови зоз Закарпатскей обласци за преподаванє русинистичних студийох у Прешове. Тиж так, коло 80 українски кнїжки подароване українскей заєднїци и Товариству українского язика, литератури и култури „Просвита”, котра з нагоди 130-рочнїци приселєня Українцох з Галичини до Босней, Славониї и Войводини штредком новембра того року орґанизує Медзинародну наукову конференцию.

Важне и тото же два тижнї, кельо тирвал Младежски волонтерски камп, гражданє могли сами вибрац периодични виданя, котри ше чувало у звишку.

Тиж так, руска заєднїца у Сербиї муши буц свидома же за всеобсяжне скарбованє култури ми маме лєм сами себе и родителя з алиментациї старей СФР Югославиї – Републику Сербию. Попри того же визнаваме пейц матични жеми, за виданя НВУ „Руске слово” нє интересую ше, нє наручую и констатно нє скарбую шицки кнїжки, новини и часописи национални библиотеки або архиви у Словацкей, Польскей, Румуниї, Мадярскей, та аж анї у України. Лєм Матица сербска и Народна библиотека Сербиї маю шицки виданя войводянских Руснацох. То податок зоз поштанских фактурох, тельо о жаданьох и реалносци.

Найважнєйше од шицкого з тей акциї же Документацийни центер НВУ „Руске слово” основани зоз окремним правилнїком и останє новинаром и будуцим ґенерацийом як леґат того ювилею. Слово о нукашнєй комплексней архиви з нука Установи, од друкованих до диґиталних виданьох, котри составени зоз пейц корпусох: Архиви шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року, Библиотеки Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, Архиви фотоґрафийох НВУ „Руске слово”, Диґиталней архиви шицких виданьох и пририхтованьох НВУ „Руске слово”, и Збирки наградох НВУ „Руске слово”. Велька часц материялу позберана под час преселєня „Руского слова” у Новим Садзе зоз будинку „Дньовнїка” на Футожску 2. Одредзени ясни правила хаснованя интерней архиви „Руского слова” и доступна є за хаснованє нє лєм занятим у Установи, алє и шицким заинтересованим особом (сотруднїком, студентом, виглєдовачом, итд.).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)