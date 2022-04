Обвисценє о уводзеню реґрутох до воєней евиденциї

КУЛА – Центер Министерства одбрани Зомбор почал зоз реализацию уводзеня особох хлопского полу по поєдинєчней поволанки до воєней евиденциї. Уводзенє будзе тирвац од 19. априла по 31. май 2022. року. Уводзенє ше одноши на тих хтори ше нє одволали на общу поволанку за уводзенє до воєней евиденциї 2022. року.

Уводзенє по поєдинєчней поволанки будзе ше окончовац у Центре Министерства одбрани Зомбор або у општинскей канцелариї того центру по местох пребуваня у периодзе од 19. априла по 31. май 2022. року.

У Кули ше уводзенє будзе окончовац у канцелариї МО за општину Кула стредами од 9 по 13 годзин. Зоз компетентного министерства апелую же нєодволованє на поволанку поцагує законску одвичательносц.

