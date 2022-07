ШИД – Представнїки Општини Шид вчера придали представнїком Полицийней станїци Шид „дроґа тест“ – пошоренє пре звекшованє безпечносци у транспорту у контролованю вожачох.

Од тераз, окрем контроли присуства алкоголу у креви, припаднїки транспортней полициї годни окончовац и контролу присуства наркотикох у орґанизму вожачох, а средства за пошоренє обезпечени зоз наплацованя карох за потупеня з обласци транспорту.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)