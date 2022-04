НОВИ САД/КОЦУР – На схадзки Покраїнскей влади отриманей стреду, 30. марца, єдна з принєшених одлукох одношела ше на Дом култури у Коцуре, пренєсол општински сайт.

Так, за роботи на замени конструкциї закрица на обєкту коцурского Дома култури Општини Вербас унапрямени 7,8 милиони динари, сообщене по законченю схадзки.

