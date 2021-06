Обецана конкретна потримовка Покраїнскей влади

НОВИ САД – У Покраїнскей влади вчера отримана схадзка єй предсидателя Иґора Мировича зоз представнїками Националного совиту Руснацох – предсидательом Бориславом Сакачом и предсидательом Вивершного одбору Жельком Ковачом, и зоз директорку Заводу за културу войводянских Руснацох Анамарию Ранкович.

Як стої у сообщеню Покраїнскей влади, прредсидатель Мирович наявел конкретну потримовку Покраїнскей влади у адаптациї и опреманю просторийох у Матици сербскей, дзе би мало буц шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох.

Вчера ше предсидатель Мирович стретнул и зоз представнїками Националного совиту Румунох, котрим тиж обецана конкретна помоц за законченє роботох у Музейним комплексу у Торку, у општини Житиште.

