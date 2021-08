ШИД – У КУП змаганю Сербиї за подруче Општинского фодбалского союзу Шид, вчера у Куковцох Обилич 1993 победзел Напредак з Вашици зоз 4:0.

У финалним змаганю за подруче Општинского фодбалского союзу Шид, хторе будзе бавене у Шидзе 8. септембра, Гайдук з Вишнїчева будзе бавиц процив Обилича 1993.

