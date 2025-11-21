Обновена дїялносц шестрох у Новим Садзе

Нєкаждодньова подїя за нашу Епархию святого Миколая и у нашим штредку збула ше 15. новембра того року у Новим Садзе, пошвецени нови Манастир шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї. Як було наглашене того дня, шестри нє розпочинаю, алє предлужую свою мисию и служенє у Новим Садзе.

Историйно шестри Служебнїци пришли до Нового Саду 1956. року на школованє за медицински шестри, а вец и започали роботу у Покраїнским шпиталю на инфективним и дзецинским оддзелєню. Спочатку бивали у Манастире отцох Францисканцох, а 1959. року пошвецели свой манастир у Олґи Петров 7. Перши манастир бул пошвецени на чесц Христа Чловеколюбца. Нєодлуга 1972. року були добудовани просториї у подкровю, бо хибело места за биванє.

У тедишнїм чаше була велька потреба за медицинскима шестрами. По Другей шветовей войни у даєдних державох було забранєне шестром робиц у габитох (монашеска униформа), а у Сербиї и Македониї дзечнє примали шестри до роботи у шпиталю. Окрем Служебнїцох, у шпиталю робели и шестри Василиянки, и шестри Францисканки.

Шестри ше активно уключели до живота нашей Церкви у Новим Садзе, тримали виронауку, шпивали на богослуженьох, отримовали церковни ризи и обруси, дзбали о краси церкви. Тераз уж старши шестри здогадую ше ш. Йосафати Молнар, при хторей на виронауки виросли цали ґенерациї. Парохиянє и сушеди паметаю и приповедаю о других шестрох, зоз хторима вєдно жили и сотрудзовали: ш. Ольгу Кулинич, ш. Марию Деркач, ш. Веру (Софию), и ш. Клавдию Костюк, ш. Ярославу Колбас, ш. Ксению Суботнїцки, ш. Надїю Воротняк и вельо младши шестри, хтори уж нє робели у шпиталю, алє зохабели красни шлїди у шерцох людзох. Младши шестри предлужели служиц у церкви и розпочали нови апостолат на Радио Мариї, дзе коло 15 роки, од 2003. року, рихтали и провадзели емисию на українским язику.

Структура наших заєднїцох досц динамична, у тим значеню же потреби и виволаня вимагаю нови форми. Дакеди єст потреба замени, дакеди потреба служеня на новим месту. У єдней хвильки, у 2017. року у Новим Садзе нє було шестри.

У 2018. року главна настоятелька зоз Риму ш. София Лебедович робела визитацию у нашей Провинциї святого Осифа. Провинция – то адиминистративна и духовна єдинка у рамикох єдного монашеского института, котра зєдинює заєднїци (манастири) на одредзеней териториї и ма свою администрацию.

Спатраюци структуру наших заєднїцох и нашо потреби, Мати Ґенерална видзела же потребне предлужиц нашо служенє у парохиї у Новим Садзе и пренєсц ту шедзиско Провинциї зоз Руского Керестура. То бул час молитви и препознаня, вельо роздумованя и планованя.

Тедишня хижа вимагала адаптацию до новей функциї. У догварки з архитектами шестри почали роздумовац о будованю нового будинку, понеже адаптация вимагала вельо укладаня.

У 2018. р. шестри розпочали роботу на новим будинку. Три роки ше кончело документацию, то було у чаше пандемиї. А и сам обєкт бул окремни зоз технїчними условиями заєднїцкого биваня.

Зоз Божим благословом, потримовку нашого владики Георгия и з помоцу добродїйох у фебруару 2022. року розпочате будованє нового манастира. Будова цекла етапно, од грубих будовательних роботох и аж до тераз, кед положена ограда на терасох. Остали нам ище дзепоєдни роботи, котри з часом будземе докончовац.

Барз зме ше трудзели же би будинок цо скорей бул функционални, же би го и шестри, и людзе могли хасновац. И барз зме ше радовали же на пошвецанє пришли госци зоз України Польскей, Словацкей и зоз Риму, и же зме их могли прияц до нашого дому.

Тот манастир настал дзекуюци добрим людзом, орґанизацийом, хтори нас потримали духовно и материялно, а тиж од власних средствох цо зме попредали даяки нєрухомосци. Главна настоятелька ш. София Лебедович и провинциялна настоятелька ш. Мартина Кмита.

Жадаме же би тот дом бул место молитви и стретнуца, дзе Божа любов будзе зберац людзох и дзе ше буду родзиц нови идеї, же би Боже Слово нашло родну жем и могло зродзиц добри плоди у шерцох людзох.

Ми, шестри Служебнїци Нєпорочней Дїви Мариї, жадали наглашиц нашу марийску духовносц и гаризму служеня. Прето манастир пошвецени на чесц Нєпорочней Дїви Мариї. Так, зоз благословом ґенералней настоятельки ту пренєшене шедзиско Провинциї – то значи же ту будзе главни дом, дзе бива провинциялна настоятелька и дзе ше одбуваю рижни поради и стретнуца.

Тиж жадаме допринєсц животу нашей парохиї у Новим Садзе и буц на вислуги, дзецом, младим и одроснутим, хтори глєдаю Бога и жадаю преглїбиц свой духовни живот.

Най Покров Пресвятей Богородици будзе над нами и шицкима хто приходзи до Єй дому!

