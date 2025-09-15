Образованє найвекши дарунок живота

Образованє важне каждому поєдинцови, а воно и ґарантоване зоз Уставом и Универзалну декларацию о людских правох и зоз другима медзинароднима документами. Же бизме правилно одвитовали на питанє прецо образованє таке важне, нєобходне го дефиновац.

У узшим смислу ше образованє дефинує як процес здобуваня знаня, розвиванє схопносцох и звикнуцох, прилапйованє системи вредносцох и правилох справованя. У ширшим смислу образованє перманентни процес, хтори тирва цали живот и состої ше зоз преплєтаня формалного и нєформалного, индивидуалного и общого, и духовного и материялного образованя.

Снователь Александрийскей библиотеки, Исмаил Сереґалдин, у далєкей прешлосци о образованю гварел: „Глїбоко сом прешвечени же образованє єдини правдиви мотор напредованя и обстояня цивилизациї. Моя страсц за ученьом приходзи з нєвироятней радосци, ентузиязма и пориву хтори сом чувствовал як дзецко, цо кажди чловек одкрива док учи. То найвекши дарунок живота”.

Же бизме младим дали квалитетну будучносц, яку заслужую, нє шмеме буц ровнодушни ґу образованю. Воно найважнєйше, бо ше так младим людзом преноши искуства, хтори по тераз през историю здобуло цале чловечество. Образованє дава нагоду же бизме здобули чесц, розвили чувство за добре и нєдобре, за правду и нєправду, за праведне и нєправедне.

Воно основа живота и еґзистенциялна потреба каждого чловека, a тот процес ше случує у образовних институцийох, алє и звонка нїх. Образованє источашнє дружтвени процес и нїґда нє сцигує по конєц, алє представя драгу ґу витвореню шицких вредносцох. Прето нє досц же би поєдинєц усвоєл одредзени фонд знаня и так закончел свойо путованє през образованє, алє треба же би бул схопни хасновац шицки ситуациї през свой живот же би збогацел свойо знанє, и источашнє ше прилагодзовал швету хтори ше тиж так меня з нїм. Нєшка иснуюци знаня и схопносци швидко застарюю, та прето нєобходне перманентне образованє.

„Образованє наймоцнєйше оружиє же бисце пременєли швет” – гварел Нелсон Мендела. Медзитим, образованє нє може допринєсц тому же бизме були успишни, кед нє уложиме потребни труд же бизме сцигли по жадани циль. Kед труд провадзи и квалитет здобутого знаня, резултати такей пошвеценосци буду успишни. Образованє нам так указує важносц у витирвалей роботи, и источасно нам помага роснуц и розвивац ше.

Без огляду же кельо процес ученя може буц чежки, важне запаметац же образованє привилеґия хтору би кажде з нас требал високо ценїц. Воно значно уплївує на наш живот и понука нам велї нагоди. Наш вибор чи го вихаснуєме, чи нє.

