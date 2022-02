Образ Водицовей икони у Вершцу

ВЕРШЕЦ – Образ (копия) першей Водицовей икони, хтори з нагоди єй 160-рочнїци обиходзи нашо парохиї, прешлей соботи, 5. фебруара однєшени до грекокатолїцкей румунскей парохиї у Вершцу, а будзе однєшени и до Марковцу.

Седмеро представителє керестурскей парохиї на чолє зоз ш. Михаїлу, предсидательом и членом Церковного одбору и вирнима, пошли до Дюрдьова дзе по теди образ пребувал, и после Служби Божей и Молебену до Богородици го однєсли до Вершцу.

Там їх дочекал парох Михаль Ґерґель зоз панїматку и ґрупу вирних, привитал и благословел и госцох и водицов образ, а домашнї вирни одшпивали єдну мариянску писню на румунским язику.

Образ Водицовей марийовей икони, як гварел о. Ґерґель, будзе однєшени и до грекокатолїцкей церкви у околним месце Марковец дзе вон тиж парох.

Зоз Вершцу, образ предлужи обиходзенє наших парохийох, найвироятнєйше до Беоґраду, Сримскей Митровици и других сримских парохийох, а потераз уж нащивел коло 11 парохиї. Циль тих нащивох же би ше шицким вирним нашого владичества приблїжело нашо святилїще Водицу и його богату историю, алє и терашньосц.

