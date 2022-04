Образ водицовей икони ютре путує  з Нового Вербасу

НОВИ ВЕРБАС – Образ водицовей икони, хтори у духовней мисиї путує по наших парохийох, ище нєшка будзе виложени у нашей парохиї св. Владимира у Новим Вербаше. Отамаль ютре идзе до Сримскей Митровици и Беоґраду.

До Нового Вербасу образ 20. марца зоз Шиду принєсол парох о.Михайло Режак, дзе ю у церкви святочно дочекали вирни з парохом нововербаским о. Яковом Куличом, и обидвоме служели Службу Божу, а ш. Михаїла Воротняк потолковала мисию образу водицовей икони.

Ютре рано ґрупа керестурских парохиянох приходзи по образ и преноши го до церкви до Сримскей Митровици дзе будзе виложена под час Служби Божей на 11 годзин котру будзе служиц домашнї парох о. Иґор Вовк. Пополадню на 16 годзин икона будзе пренєшена до Беоґраду до церкви Криста Краля, дзе будзе Служба Божа за наших грекокатолїкох.

Икона од 10. априла будзе у церкви св. Йосафата у Кули, а 24. априла на Вельку ноц по григориянским календаре, пойдзе до филияли кулянскей парохиї до Крущичу.

Мисия водицовей икони будзе 30. априла зоз закончуюцу програму у Новим Садзе, дзе образ останє тирвацо, у конкатедрали св. апостолох Петра и Павла.

