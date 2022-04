Обстава и попри конкуренциї

Наш собешеднїк гвари же у Шидзе єст 12 реґистровани авто–сервиси, алє же авта єст тельо вельо же єст роботи за каждого автомеханїчара и же є нє забриґовани пре конкуренцию.

Владимир Роман, млади автомеханїчар зоз Шиду пейц роки водзи власни авто-сервис, хторому дал мено „Romeos Garage”, а роботня ше находзи у дворе його обисца у улїци Мацери Євросими 56, у населєню Восток.

– Нєшкайши авта, гоч су сучаснєйши як дакедишнї, частейше ше губя, та вец єст досц роботи и за нас автомеханїчарох. Дакеди познати ґолф бул найзаступенши, а нєшка єст надосц луксузни авта, алє и вони ше губя. Як и у дохтора, перше ше окончує механїчно-електронска дияґностика. До мойого сервиса приходза вожаче рижних ґенерацийох, од 18 по 88 роки – приповеда Владимир Роман.

Додава же 2006. року закончел тророчну Штредню технїчну школу Никола Тесла у Шидзе, напрям автомеханїчар. У школи научел гевто цо найосновнєйше кед слово о теориї, а тиж мал и практичну наставу на польопривредней механїзациї. После школи такой почал робиц, перше єден рок робел у єдного автомеханїчара, а вец ище 10 роки у другого же би на концу одлучел отвориц свой сервис. З власним пенєжом набавел потребни машини и алати и почал робиц у роботнї у дворе фамелийней хижи.

Надпомина же електронїка нєшка вимага найвецей роботи, бо нєшка таки и авта, пред 16 роками, кед виучел за автомеханїчара, на тих просторох електронїка автох була у зачатку. Прето, як гвари, и нєшка през роботу нєпреривно учи, бо як ше осучашнює електронїка, так и вон муши буц порихтани шицко знац, же би дияґностиковал хибу на авту и одклонєл ю. Наш собешеднїк додава и же велька гришка кед ше дошлєбодзи же би ше случели губеня на авту.

– Прето препорученє же авто треба привесц на такволани превентивни сервис же би ше шицко благочасово преконтроловало. На таки способ менши трошки будзе мац власнїк превозки, а авто ше будзе длужей хасновац и цо найзначнєйше, авто будзе безпечни за транспорт. Кед ше того нє притримує, алє ше одход до майстра одклада з вигварку же „ище єст часу”, вец ше случую озбильнєйши губеня, та вец и оправянє вецей кошта – гвари на концу Владимир Роман.

РОБОТА З ДОМУ

Владимир Роман дакус у франти гвари же гришка же його сервис дома у дворе. Роботни час од 9 по 17 годзин, алє часто ше случи же роботи єст и скорей и после.

– Кед ши дома, вец нєт роботни час. Случує ше же ше авто погуби, муштерия придзе и после роботного часу, бо зна же сом дома. И вец, як прави професионалєц у роботи, ту сом же бим помогнул – гвари Роман.

