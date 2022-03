Обсяжни дньови шор на зашеданю Шветовей ради РРЛ

ПЕРЕҐУ МАРЕ (РУМУНИЯ) – Прешлей соботи отримане порядне зашеданє Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох при Шветовому конґресу РРЛ, а схадзки присуствовал и представитель Рускей матки, членскей орґанизациї зоз Сербиї, предсидатель Дюра Папуґа.

Зашеданю присуствовали векшина членох – Андрий Трохановски зоз Польскей, Мартин Караш зоз Словацкей, Мийо Шайтош зоз Горватскей, Ґеорґий Фирцах зоз домашнєй румунскей орґанизациї, предсидатель ШК Степан Лявинєц и Микола Бобинєц зоз України котри пре нєможлївосц приходу, зашеданє провадзел и участвовал онлайн. Зашеданє отримане у одсуству представительох зоз Ческей, Америки и Канади.

Присуствовали и госци, як и представнїки вецей уровньох власци, од локалней та по парламентарну, потим представнїки вирскей заєднїци и числени медиї. Предшедуюци на схадзки бул предсидатель ШР РРЛ Степан Лявинєц, а на дньовим шоре була насампредз розправа о длугорочним проблему, и новонаправених крочайох по питаню нєприпознаваня русинскей националней меншини на Подкарпатю у України, як и о реаґованю на одвити котри достати зоз українскей Академиї наукох и Верховней ради України и зоз Европскей комисиї, а шицко преплєцене зоз цалком нєвигодну воєну ситуацию у України. Цо ше дотика войни, ШР РРЛ видала урядове сообщенє у котрим, медзи иншим, стої же виражую солидарносц зоз Україну, гоч до нєшка Україна нє припознала Руснацох як народносц, а же Руснаци заш лєм жию там и шведоча тей траґедиї.

Як Рутенпрес дознава од Дюру Папуґу, на ШР потвердзене же наступни Шветови конґрес будзе отримани лєм у Новим Садзе наступного 2023. року.

Потим представени пропозициї конкурсох за припознаня лауреатох под меном Владимир Турок Гетеш и Иван Манайло на котри членски орґанизациї треба же би предложели своїх кандидатох, а цо треба поробиц найпознєйше по 15. април. Руска матка ище вше нє утвердзела чи буду мац своїх кандидатох, алє вшелїяк же и то будзе на дньовим шоре на даєдней наиходзацей схадзки УО.

На самим концу, под точку рижне, а провадзене зоз розправу, Руска матка предложела же би ше розпатрело два вимоги за членство у ШК РРЛ. Слово о двох орґанизацийох – Русинох зоз Москви у Русийскей федерациї и Кишнєва у Молдавиї, котри поднєсли вимоги за членство ище 2009. року, а о котрих потераз ище вше ШК нє розправяла.

По законченю зашеданя ШР, ютредзень, нєдзелю пред розходом, шицки учашнїки присуствовали велькей Служби Божей.

