Обука за будуцих поднїмательох 18. фебруара

ЗОМБОР – Национална служба за занятосц Филияла Зомбор обисцує хасновательох услугох же ше обука за будуцих поднїмательох под назву Драга по успишного поднїмателя (Пут до успешног предузетника) орґанизує 18. фебруара 2021. року.

У наиходзацим периодзе обчекує ше явни поволанки хторим ше додзелює субвенциї за самозанятосц, а спомнута обука условиє за участвованє на тих явних поволанкох.

Приявйованє за участвованє на обуки мож окончиц онлайн або особнє у шицких орґанизацийних єдинкох Националней служби.

