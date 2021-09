Общи шпиталь у Вербаше достанє нову лабораторийну опрему

ВЕРБАС – Покраїнска влада вчера, 22.септембра, принєсла заключок о прибавяню до явней власносци медицинску лабораторийну опрему вредносци 15,9 милиони динари за потреби Общого шпиталю у Вербаше и Институту за онколоґию Войводини, преноши општински сайт.

Тиж, на тей схадзки принєшена и одлука же би ше у 2021. року видвоєло вкупно 250 милиони динари за ришованє квартельного питаня лєбо за унапредзенє условийох биваня фамелийох зоз АП Войводини котри достаню треце лєбо штварте дзецко.

Першобутно за тоту намену було плановане видвоїц 150 милиони динари, алє пре вельке число фамелийох котри конкуровали за тоту файту помоци, з ребалансом покраїнского буджету обезпечени додатни 100 милиони динари. По сообщеню Покраїнскей влади, зоз тим предлужую з активним реализованьом мирох пронаталитетней политики на териториї АП Войводини, з цильом застановйованя неґативних демоґрафских трендох.

