Обявена и Явна поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи 2021ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУ – Програмни одбор Фестивалу рускей култури Червена ружа обявел Явну поволанку за участвованє младих од 15 до 35 роки на тогорочним Фестивалу Червена ружа, котри будзе отримани 26. юния.

Приявиц ше мож за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, Змаганє за найлєпшу авторску композицию (за авторох нєт старосна гранїца) и Змаганє за найлєпши цалосни наступ.

Право змагац ше маю шицки млади у шицких трох катеґорийох, окрем потерашнїх побиднїкох у змаганю за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у другей и трецей катеґориї, а и того року, змагателє можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ.

Зоз прияву, змагателє предкладаю шпиванку зоз котру жадаю наступиц, а о конєчним вибору, можу ше порадзиц зоз орґанизатором.

У прияви треба назначиц мено и презвиско, имейл адресу, число телефона, катеґория(ї) за котри конкурує, наслов(и) шпиванки(ох), мено автора и форму музичного провадзеня.

Прияви треба посилац найпознєйше по 15. април на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, на число телефона: 025/703-357, 064/46-42-987 секретар Орґанизацийного одбору Михайло Бодянец и 065/416-57-49 Мая Зазуляк Гарди Комисия за Червену ружу, або на имейл адреси: dk.kerestur@gmail.com, або majazazuljak@gmail.com.

Цалосни текст Явней поволанки мож пречитац и на сайту Дома култури Руски Керестур https://domkultureruskikrstur.com/.

