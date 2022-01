Обявена кнїжка преложених сказкох на сербски язик

НОВИ САД – Тих дньох Змайово дзецински бависка обявели кнїжку сказкох на сербским язику „Шепнї так три раз”. У тим проєкту участвовали и студенти и професоре Оддзелєня за русинистику – Лидия Костелник, Тамара Салаґ и Сашо Палєнкаш и Ана Римар Симунович и Александар Мудри хтори прекладали руски сказки на сербски язик.

Попри з руского язика, сказки, приповедки, леґенди и други литературни жанри прекладани зоз других славянских язикох – зоз билоруского, бошняцкого, болгарского, кашупского, лужицкосербского, македонского, польского, русийского, словацкого, словенацкого, сербского, українского, горватского, чарногорского и ческого язика, и так постали доступни читательней публики на сербским язику.

Приповедки вибрали и прилагодзели прекладателє, учителє, професоре и студенти универзитетох зоз цалей Европи, а з менторством професорки Сладяни Екрес, авторе илустрацийох школяре Штреднєй школи за дизайн „Боґдан Шупут” у Новим Садзе.

