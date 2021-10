Обявена конєчна ранґ лїстина по Kонкурсу за средства енерґетскей ефикасносци

КУЛА – Штредком тижня Општина Кула обявела и конєчну ранґ лїстину гражданох котри конкуровали за субвенционованє набавки нових вонкашнїх облакох и дзверох, як и за куповнє и инсталованє нових котлох на природни ґаз, однонсо по Конкурсу енерґетскей ефикасносци.

По конєчней ранґ лїстини у катеґориї нових облакох и дзверох средства буду опредзелєни за 54-их гражданох, медзи котрима аж осмеро апликанти зоз Руского Керестура. У катеґориї набавки котлох на природни ґаз средства достаню вкупно 29-еро, медзитим на лїстини нєт гражданох зоз Руского Керестура.

Цалосни Конкурс Општина Кула реализовала у сотруднїцтве зоз Министерством рударства и енерґетики зоз цильом енерґетского санированя обисцох на териториї општини Кула, а шицко як пилот проєкт у котрим того року вкупно участвовали 67 єдински локалних самоуправох.

Општина Кула и ресорне Министерство софинансую проєкт зоз по три милиони динари, а у проєкту участвую и седемнац привредни субєкти котри буду реализаторе роботох. Субвенциї за спомнути инвестициї, односно роботи углавним виноша 50 проценти вредносци.

О дальих крочайох, односно о тройнїстим подписованю контрактох шицки буду благочасово обвисцени, а конєчну ранґ лїстину можеце опатриц на тим линку.

