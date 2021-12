ЖАБЕЛЬ – Вчера на сайту Општини Жабель обявена прелиминарна лїстина студентских стипендийох за школски 2021/22. рок, за студентох котри жию на подручу тей општини.

Конкурс за додзельованє студентских стипендийох обявени у октобре, а после превидзеного термину за приявйованє и после препатраня документациї скорей менованей Комисиї, заключене же шицки 25 прияви сполнюю предписани условия.

Конєчну лїстину стипендистох Комисия обяви на своїм сайтуб по обявйованю конєчней лїстини стипендистох министерства, на основу котрей предсидатель Општини принєше ришенє о додзельованю стипендиї.

