Обявена Явна поволанка за участвованє на „Червеней ружи 2022”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Програмни одбор Фестивалу рускей култури Червена ружа, тих дньох обявел Явну поволанку за участвованє младих на тогорочним Фестивалу Червена ружа, котри будзе отримани од 1. по 3. юлий.

Приявиц ше мож за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, дзе право участвовац маю млади од 15 по 30 роки, потим Змаганє за найлєпшу авторску композицию и Змаганє за найлєпши цалосни наступ, з тим же за авторох тексту, музики и аранжману, як и самого интерпретатора, нєт старосна гранїца.

Право змагац ше маю шицки млади у шицких трох катеґорийох, окрем потерашнїх побиднїкох у змаганю за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у другей и трецей катеґориї, а и того року, змагателє можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ.

Зоз прияву, змагателє предкладаю шпиванку зоз котру жадаю наступиц, а о конєчним вибору, можу ше порадзиц зоз орґанизатором.

У прияви треба назначиц мено и презвиско, имейл адресу, число телефона, катеґория(ї) за котри конкурує, наслов(и) шпиванки(ох), мено автора и форму музичного провадзеня.

Прияви треба посилац найпознєйше по 30. април на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, на число телефона: 025/703-357, на е-маил адресу dk.kerestur@gmail.com, або Андрейови Оросовому на число телефона 061/704-292-0, або на е-маил: orosasta@gmail.com

Цалосни текст Явней поволанки мож пречитац и на сайту Дома култури Руски Керестур https://domkultureruskikrstur.com/, а вецей информациї мож достац и на Фейсбук и Инстаґрам бокох Дома култури Руски Керестур.

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