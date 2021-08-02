Обявени Каталоґ кнїжкох „Руского слова” зоз знїженима ценами

НОВИ САД – На нашим сайту обявени Каталоґ кнїжкох зоз знїженима ценами, а котри ше одноша на лєтнї авґустовски попуст од 30 одсто котри почал 31. юлия, а будзе тирвац аж по 31. авґуст 2021. року.

Електронски Каталоґ 128 кнїжкох и виданьох у пдф формату мож превжац на тим ЛИНКУ, а по конєц акциї будзе стац и на нашим сайту.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, а з тогорочней продукциї будзе пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” обявела вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/703-311 (од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

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