Обявени спот за шпиванку „Пребач”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мирослав Малацко и Сашо Палєнкаш тих дньох на интернету обявели спот за шпиванку „Пребач”, за хтору Мирослав написал текст и одшпивал ю, Сашо подписує аранжман и продукцию, а вони двоме вєдно зложели музику за тот їх перши заєднїцки проєкт.

Провадзаци вокали одшпивали Марина Роман и Дорика Чизмар, а у споту ше, окрем Мика, под яким меном и обявена тота шпиванка, зявює и Сашка Малацко.

Спот за шпиванку „Пребач” мож одпатриц на Ют’юб каналу SasaPaljenkas, а саму композицию мож послухац и на https://sasapaljenkas.bandcamp.com/.

